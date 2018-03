Asterix & Emoji NIEUW IN DE WINKEL 10 maart 2018

00u00 0

Emoji's zijn vandaag overal en dus kon ook snoepjesfabrikant Lutti niet achterblijven met de Smiley Fizz, of de welbekende smiley-gezichtjes waarvan het zuurgehalte je gegarandeerd gekke bekken zal doen trekken. Voor nog meer zurigheid zorgen ook de Asterix Fizz-snoepjes. Al moet je over flink wat verbeeldingskracht beschikken om daarin de gezichten van Asterix en Obelix te herkennen - enkel de botten van hondje Idéfix zijn als dusdanig herkenbaar, al lijkt de zurigheid wel in een vat toverdrank gevallen. Niet voor iedereen dus.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN