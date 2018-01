Asterix Avo-Lendelede 3-0 00u00 0

Leider Avo liet zich niet verrassen en pakte meteen uit met enorm hoge opslagdruk. Lendelede was niet opgewassen tegen dergelijke ballen en ging receptioneel onderuit. De thuisploeg bleef elke set weer voluit en gevarieerd serveren en maakte zelf bijna geen fouten. Lendelede kon in de tweede set iets beter standhouden in receptie, maar kon het dan aanvallend niet afwerken. Lendelede haalde niet zijn beste niveau, maar Avo won verdiend.

