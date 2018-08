Asterix aan de chocolade 25 augustus 2018

Ene Julius Caesar orakelde het al en intussen weet ook chocolatier Leonidas het: van alle Galliërs waren de Belgen inderdaad de dapperste. En dus werden Asterix, Obelix en hun hondje Idefix in 'rugzakbestendige' chocoladefiguurtjes gegoten. Hoewel het misschien geen goed idee is als ouderlief meteen het hele doosje met de drie figuren - goed voor driemaal 35 gram chocoladeplezier - mee naar school te geven. Anders riskeert het doosje al na de eerste schooldag leeg terug te keren. Prijs per doosje van 3 figuren: 6,90 euro in alle verkooppunten van Leonidas. (StV)

