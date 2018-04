Aster & Lize zetten eerste stapje buiten 27 april 2018

00u00 0

Nadat eerder deze week bekend raakte dat VRT-sportanker Aster Nzeyimana (24) een kersvers koppel vormt met actrice en model Lize Feryn (25) zetten de twee gisteren hun eerste stapje buiten. Aster en Lize zakten af naar de Antwerpse Meir, waar voormalig JIM-vj Eline De Munck haar nieuwe brillencollectie van Odette Lunettes voorstelde. Zelf lieten ze de gekke monturen achterwege voor de fotografen, maar de twee bekijken het leven duidelijk door een roze bril. Nzeyimana is sinds 2016 sportpresentator voor 'Het Journaal'. Feryn is vooral bekend van de oorlogreeks 'In Vlaamse velden', maar liep ook al shows voor onder meer Calvin Klein en Natan.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN