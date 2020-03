Exclusief voor abonnees Astana-renners al twee maanden niet betaald 10 maart 2020

00u00 0

De renners van Astana, waaronder onze landgenoot Laurens De Vreese, zijn al twee maanden niet betaald. Dat bracht het Spaanse AS aan het licht. "Het klopt dat we nog niet alle lonen in 2020 konden betalen", bevestigde algemeen manager Alexander Vinokourov. "Maar er is een oplossing in de maak. Vorige week ontving ons team de officiële bevestiging van onze hoofdsponsor dat de financiële problemen aan het einde van deze week opgelost zullen zijn." Het is niet de eerste keer dat Astana moeilijkheden ondervindt met het uitbetalen van zijn renners. In 2018 stond de ploeg op de rand van de afgrond, omdat het team geen centen meer ontving van de Kazachse regering. Sinds de oprichting in 2007 wordt Astana gefinancierd door een consortium van Kazachse staatsbedrijven onder de naam Samruk Kazyna.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis