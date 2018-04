Astana denkt aan financiële compensatie 30 april 2018

Westra's voormalige team Astana zegt "geschokt" te zijn door de onthullingen van zijn ex-renner. "Wij dienden hem geen enkele van de middelen toe die vandaag in de media circuleren", luidt het in een officieel statement. De ploeg van manager Alexandre Vinokourov dreigt zelfs met sancties. "Als Westra zich écht van verboden middelen heeft bediend, hebben we het recht om een financiële compensatie van hem te eisen. Want dopinggebruik is volgens ons intern reglement strikt verboden. En elke renner heeft dat reglement ondertekend." (JDK)