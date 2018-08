Assistenten column 23 augustus 2018

Na T2 Graeme Jones verlaat mogelijk ook T3 Thierry Henry de staf van de Rode Duivels. Henry is een grote kanshebber om trainer te worden van Bordeaux. Bondscoach Mártinez moet op zoek naar nieuwe assistenten. Worden het echte voetbalmannen of mummies? Belgen of buitenlanders? Zou ook eens een vrouw kunnen? Dat zou een welgekomen doorbraak zijn. Het vrouwenvoetbal floreert, geef die hoogconjunctuur dan ook een afspiegeling in clubs en bonden. Spelers worden ook met de dag feminiener.

Nog steeds weet ik niet welke rol Thierry Henry precies heeft gespeeld bij het nationale team. Ik zag hem op trainingen alleen maar wandelen. Soms voerde hij een praatje met deze of gene, maar veel hartstocht was er niet bij. Het leek altijd op een weerpraatje. De indruk ontstond dat Henry alleen voor zijn naam tot de staf was geroepen. Misschien zorgde hij voor wat innerlijke rust bij de bondscoach en de spelers, maar dat had een kapelaan ook gekund. En die wordt uitbetaald in aflaten.

Roberto Mártinez hield de teugels strak in handen. Hij geeft niet de indruk een overlegcoach te zijn. Eerder Einzelgänger. Zijn assistenten als behang. Hij zat meer te tafelen met bureaucraten van de bond dan met zijn voetbalknechten.

Ook daarom is het van weinig belang welke keuze de bondscoach maakt voor de toekomst. Al zal hij deze keer wel voor een Belg als assistent moeten kiezen. Het nationale trainersgild moet geen tweede keer geblameerd worden. Toch verwacht ik niet dat hij een T2 met een scherp voetbaltechnisch profiel aanstelt. Het zal wel een intimus worden. Beetje Jacky Mathijssenachtig. Man met het trage timbre voor boerenpaarden.