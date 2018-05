Assistenten Martínez verlengen ook 24 mei 2018

One team, one dream. Nadat Roberto Martínez zijn contract verlengde, staan zijn assistenten op het punt om hetzelfde te doen. Op korte termijn tekenen Greame Jones en Richard Evans een contract tot 2020 bij de KBVB, net als Martínez deed. Ook keeperstrainer Inaki Bergara blijft normaal gezien langer verbonden aan de Rode Duivels. Of Thierry Henry na het WK aanblijft, is voorlopig onduidelijk. (PJC)