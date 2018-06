Assistenten Martínez hebben verlengd 21 juni 2018

Het kan de gemoedstoestand van de bondscoach alleen maar ten goede komen. Nadat Roberto Martínez al voor het WK zijn contract verlengd had, hebben zijn assistenten, zoals eerder aangekondigd, hetzelfde gedaan. Graeme Jones en Richard Evans, sinds jaar en dag getrouwen van Martínez, tekenden een overeenkomst tot 2020 bij de KBVB. Met de rest van de staf wordt in principe na het WK gesproken. Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk of Thierry Henry, die regelmatig aan jobs in clubverband gelinkt wordt, zal blijven. (PJC)