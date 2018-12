Assistent Van Kerckhove nieuwe bondscoach Red Dragons 28 december 2018

00u00 0

Vandaag wordt Brecht Van Kerckhove voorgesteld als nieuwe bondscoach bij de Red Dragons. De 42-jarige Alkenaar werd er eind 2016 assistent onder Vital Heynen. In clubverband is Van Kerckhove al vier seizoenen hoofdcoach van damesclub As in Liga A. Afgelopen zomer vormde Van Kerckhove met de Italiaan Andrea Anastasi de trainerstandem bij de nationale volleybalmannen en samen loodsten ze hen naar een historische zevende plek op het WK in Italië. Ondanks het sportieve succes gaf Anastasi eerder deze maand onverwacht zijn ontslag om familiale redenen.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN