Assistent Massot wordt weer speler 15 maart 2018

Twee jaar na zijn afscheid als speler trekt Sacha Massot morgenavond in het duel Luik-Aalstar weer het spelersshirt aan. Massot is al twee seizoenen assistent bij de Luikse club. Omwille van de blessures van Jordan (hervallen op training) en Cebasek (handfractuur en vier weken out) stapt de voormalige Belgian Lion weer het parket op. (RBE)