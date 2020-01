Exclusief voor abonnees Assist voor Praet, nieuwe nederlaag voor Leicester 20 januari 2020

00u00 0

Vierde nederlaag in zes wedstrijden, Youri Tielemans voor de tweede keer op rij op de bank. Leicester is sinds eind december het spoor bijster. Na de dreun tegen Man City en vervolgens de uppercut tegen Liverpool is Brendan Rodgers zoekende. Dennis Praet stond voor de tweede week op rij in de basis en lag met een balrecuperatie aan de basis van de opener van Barnes - assist erbij. Tielemans, die het gelag betaalt na een mindere periode, kwam hem een kwartier voor tijd aflossen. Jamie Vardy miste een strafschop bij 1-1. Westwood bezorgde Burnley uiteindelijk de zege

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis