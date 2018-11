Assisenpleiters op de rooster 24 november 2018

Vóór journaliste Margot Vanderstraeten zich vorig jaar met 'Mazzel tov' de bestsellerlijsten inschreef, publiceerde ze al andere knappe romans én een openhartig interviewboek met tien topadvocaten. Die tien werden er veertien in 'Onze strafpleiters', een grotendeels herziene en fors uitgebreide versie van boek één. De gesprekken met Vic Van Aelst, Marc Uyttendaele en de betreurde Piet Van Eeckhaut bleven, die met onder meer Hans Rieder, Walter Van Steenbrugge en Christine Mussche kregen een update, en Jef Vermassen en Nina Van Eeckhaut zijn de nieuwe aanwinsten. We kennen hen allemaal van in het nieuws en in de krant, maar hoe zijn ze als ze de deuren van de rechtszaal achter zich dichtslaan: dat probeerde Vanderstraeten ook in deze interviews te achterhalen. Met succes, want dit boek gaat geen taboe uit de weg en levert een openhartig, fascinerend beeld op van de mensen onder de toga's. Met een interessante inleiding over het waarom van deze vernieuwde versie en mooie zwart-witportretten van Tom Van Nuffel.

