Assad op vriendenbezoek in Iran 27 februari 2019

De Syrische president Bashar al-Assad heeft een officieel bezoek gebracht aan Iran. Sinds de start van de Syrische burgeroorlog zijn dergelijke buitenlandse bezoeken zeldzaam geworden. Het was Assads eerste bezoek aan Iran in acht jaar. Vorig jaar reisde hij naar Rusland, waar hij in de badplaats Sotsji gesprekken voerde met Poetin. Volgens het regime ontmoette Assad de Iraanse president Hassan Rohani en grootayatollah Ali Khamenei. Iran heeft de Syrische regering altijd gesteund. Khamenei feliciteerde Assad met de recente overwinningen van de Syrische gewapende krachten, die volgens hem "een zware slag toebrachten aan de westerse en Amerikaanse projecten in de regio". Hij beloofde dat Teheran Syrië zal blijven steunen.

