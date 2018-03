Assad bezoekt zijn 'helden' 19 maart 2018

00u00 0

De Syrische president Bashar al-Assad heeft gisteren de regeringstroepen bezocht die een offensief voeren in Oost-Ghouta, een rebellen- en jihadistenenclave vlak bij de hoofdstad Damascus. De presidentiële dienst sprak van een bezoek 'aan de helden van het Syrisch Arabische Leger' en publiceerde foto's van een ontspannen ogende Assad, omringd door blije soldaten. Sinds de troepen op 18 februari een operatie startten om Oost-Ghouta te heroveren, zijn ze al diep in de enclave doorgedrongen en is er een massale exodus op gang gekomen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN