Asperges spotgoedkoop door warme lente 19 mei 2018

De aspergetelers beleven het slechtste seizoen in jaren doordat de temperaturen eind april plots richting dertig graden zijn gegaan. Gevolg: een gigantische productie. Omdat het aanbod groter was dan de vraag, doken de prijzen naar beneden. "Voor AA-asperges krijg ik op de veiling nog maar 1,60 euro per kilo, terwijl dat normaal 3 euro is", zegt een teler. "Ook de prijs van A-asperges is gehalveerd: 2 euro in plaats van zo'n 3,5 à 4 euro per kilo. Voor de goedkopere asperges krijg ik nog amper 0,5 tot 1 euro voor een kilo."

