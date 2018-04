Asperges duurder door winterprikken in maart 07 april 2018

Door het koude weer de voorbije weken moeten aspergeliefhebbers nog even geduld oefenen. Het officiële aspergeseizoen loopt vertraging op en zal dit jaar zo'n tien dagen later starten dan vorig jaar. Alle Belgische witte asperges die nu in de winkel liggen, zijn gekweekt in serres. De vollegrondasperges komen er wellicht pas eind april. "Maart kende twee hevige winterprikken waardoor de grond nog niet voldoende opgewarmd is", zegt Luc Vanoirbeek, voorzitter van de Boerenbond. "Al is er ook goed nieuws: vandaag en morgen wordt het warmer en zonniger. En dat is voldoende voor de asperges om snel te groeien." Dat er minder vollegrondasperges zijn, merken ze ook bij groente- en fruitveiling BelOrta. "Minder aanbod betekent een hogere prijs, al gaat het niet om dramatische prijsverschillen ten opzichte van vorig jaar", klinkt het. Toch oefen je best nog wat geduld: de prijs zal de komende weken nog zakken. (FT)

