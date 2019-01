Aspergeboer schakelt over op cannabis én xtc 11 januari 2019

Toen het bedrijf van een Limburgse aspergeboer en zijn echtgenote 500.000 euro aan schulden verzameld had, besloot het duo een andere bron van inkomsten aan te boren. Op 30 september 2015 ontdekte de politie in een loods op het domein van Harrie V.L. en zijn vrouw C. in Dilsen-Stokkem liefst 9.509 cannabisstekken en 424 moederplanten. Er was ook een slaapvertrek met een tiental bedden ingericht voor de helpers in de plantage, voornamelijk Vietnamezen. In een schuur op het domein troffen agenten bovendien een xtc-lab in volle productie aan. De aspergeboer zelf is intussen overleden. Zijn echtgenote verscheen gisteren voor de rechter en riskeert 3 jaar cel en 6.000 euro boete. De aanklager verklaarde ook 393.750 euro verbeurd. (VCT)

