Aspe maakt nu ook strips 01 december 2018

Misdaadauteur Pieter Aspe heeft nu ook een strip gemaakt, samen met cartoonist Marec. Het uitgangspunt van 'Dossier van de duivel' is een oud, waargebeurd verhaal dat Aspe kende en waarrond de twee een fictief scenario bedachten. Het speelt zich af in het Brugge en Parijs van 1890 en legt een verband bloot tussen satanische missen en historische figuren. "Ik had nooit verwacht dat ik in mijn leven nog een stripverhaal zou schrijven", zegt Aspe. "Maar de vriendschap met Marec, die ik al jaren ken, heeft me die richting uitgeduwd. Dat hoeft uiteraard niet te betekenen dat de Van In-reeks stopt. Maar we willen wel elk jaar één beeldverhaal maken." De twee Bruggelingen baten ook samen boekhandel annex koffiehuis De Loge uit. "We komen nog altijd goed overeen, ja", lachen ze. "We hebben elk onze eigen stijl, maar die matchen blijkbaar wel." 'Dossier van de duivel' ligt volgende week in de boekhandel, telt 80 pagina's en kost 14,99 euro. (BHT)

