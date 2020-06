Exclusief voor abonnees ASO wil Tourstart 2021 vervroegen 29 juni 2020

Organisator ASO heeft de stad Kopenhagen gevraagd of het mogelijk is om de Grand Départ van volgend jaar te vervroegen. De Tour staat nu gepland van 2 juli tot en met 25 juli, maar dat zou betekenen dat de voorlaatste rit samenvalt met de olympische wegrit (24/7). Vooruitschuiven is echter ook moeilijk: de Tour begint met drie ritten in Denemarken, maar als die verschuiven naar 25, 26 en 27 juni vallen die vlak voor de achtste finale van het EK voetbal in Kopenhagen.