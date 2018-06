ASIT werkt aan nieuwe allergiebehandeling 26 juni 2018

ASIT Biotech werkt aan een nieuwe behandeling voor huisstofmijtallergie. Het biotechbedrijf ging op zoek naar een andere mogelijke therapie nadat de vorige tijdens de patiëntentests niet bleek te werken. ASIT Biotech vond de nieuwe piste dankzij een samenwerking met het Imperial College in Londen. Het middel, dat de codenaam hdm-ASIT+ kreeg, bestaat uit een mengeling van natuurlijke peptiden en is daarmee vergelijkbaar met de behandeling voor graspollenallergie, waar ASIT Biotech ook aan werkt. Die boekte aan het begin van de derde klinische testfase wel al positieve testresultaten, laat het bedrijf weten. ASIT Biotech heeft vandaag nog drie kandidaat-geneesmiddelen in portefeuille, tegen huisstofmijt-, graspollen- en pinda-allergie. Het aandeel eindigde de handelsdag 2,75% hoger, op 3,73 euro.

HLN