Asit Biotech publiceert in prestigieus tijdschrift: +22,5% 00u00 0

Allergiespecialist Asit Biotech was gisteren de grootste winnaar op de Brusselse beurs, met maar liefst 22,5% winst (tot 4,9 euro). Aanleiding voor de forse koerssprong was een publicatie in het prestigieuze wetenschappelijk tijdschrift 'Allergy', waarin het biotechbedrijf de resultaten van de Fase 2a klinische tests voor zijn hooikoortsbehandeling (gp-ASIT+) deelde. Die tests toonden aan dat zelfs met een korte behandeling van drie weken de productie van antilichamen kon worden bevorderd, die op hun beurt allergische reacties kunnen blokkeren. Let wel: het hooikoortsmiddel doorliep intussen ook al de derde klinische testfase, met povere resultaten. De Duitse autoriteiten eisten zelfs om een nieuwe test. Om die onderzoeken te kunnen blijven financieren, kondigde Asit Biotech onlangs een kapitaalverhoging van 34,5 miljoen euro aan. "Met deze publicatie, met data van voor de beursgang, zet het bedrijf wel zijn belangrijkste product even in de schijnwerpers", stelt KBC Securities, dat vasthoudt aan zijn 'opbouwen'-advies en koersdoel van 7 euro.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN