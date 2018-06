Asielzoeker ontsnapt in Steenokkerzeel 20 juni 2018

Gistermiddag is een man ontsnapt uit het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel. De Noord-Afrikaan kon vermoedelijk over de omheining klimmen en zette het op een lopen. Er werd een massale zoekactie op poten gezet, waarbij de lokale politie steun kreeg uit een aanpalende zone én van de luchthavenpolitie. Ook een helikopter van de federale politie rukte uit en er werd een speurhond ingezet. Zonder resultaat. Eind vorige maand wisten ook al vijf mensen te ontsnappen uit het transitcentrum Caricole, eveneens in Steenokkerzeel. Zij zijn nog altijd spoorloos. (RDK)