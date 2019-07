Exclusief voor abonnees Asgreen breekt alleen fiets na zware crash 09 juli 2019

In schril contrast met de vreugde bij Deceuninck-Quick.Step om de ritzege en de gele trui van Julian Alaphilippe stond de zware crash van Kasper Asgreen. De 24-jarige Deen, in het klassieke voorjaar nog knap tweede in de Ronde van Vlaanderen, kwam op tien kilometer van de finish van de derde etappe in de afdaling van de Côte de Mutigny zwaar ten val. Asgreen knalde hard tegen een vluchtheuvel aan. Het beeld van zijn gebroken fiets was hallucinant. Asgreen, die onderweg werk had opgeknapt in dienst van Alaphilippe, klom terug in het zadel, reed de rit nog uit en stapte na afloop op eigen kracht, maar met verwondingen in het aangezicht naar de ambulance die hem naar het ziekenhuis bracht. Afgelopen nacht werd zijn medische toestand continu in de gaten gehouden. Uit onderzoek in het ziekenhuis bleek dat hij niets gebroken heeft. Vanochtend valt de beslissing of Asgreen nog aan de start komt. (JDK)

