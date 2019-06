Exclusief voor abonnees Asco zoekt 100 tijdelijke werkkrachten om achterstand weg te werken 29 juni 2019

00u00 0

Bij vliegtuigonderdelenproducent Asco in Zaventem gaat het merendeel van het personeel vanaf maandag - ruim drie weken na de zware cyberaanval - opnieuw aan de slag. Een kleine minderheid is tot en met dinsdag thuis. Omdat het bedrijf een kleine maand lang plat lag, is de achterstand enorm. Daarom is Asco dringend op zoek naar honderd extra tijdelijke werknemers. "Het gaat dan vooral om technisch geschoold personeel zoals CNC-operatoren, monteurs en kwaliteitscontroleurs", verduidelijkt hr-directeur Vicky Welvaert. "We hopen de tijdelijke werknemers zo snel als mogelijk in te kunnen zetten. Verwacht wordt dat we ze tot eind december nodig zullen hebben."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis