Asbestoorlog tussen N-VA en Open Vld 19 maart 2019

N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel beschuldigt haar voormalige coalitiepartner Open Vld ervan dat asbestbedrijven als Eternit een hand boven het hoofd te houden. Van Peel heeft een voorstel klaar om de vergoeding van asbestslachtoffers te hervormen, maar dat raakte vorige week niet gestemd omdat Open Vld, MR en CD&V de commissie verlieten en er dus onvoldoende leden aanwezig waren voor een geldige stemming, aldus Van Peel in 'De Ochtend'. Ze beschuldigde ook oud-premier Guy Verhofstadt, die een regeling zou hebben uitgewerkt waarbij asbestslachtoffers moeten kiezen: een vergoeding uit het Asbestfonds of het recht om zo'n bedrijf voor de rechtbank te dagen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) reageert verbaasd op de uithaal. "De bedoeling was om conflicten binnen een bedrijf te vermijden, als een slachtoffer een proces begint tegen zijn werkgever of collega's", aldus De Block. "N-VA steunde dit principe in de regering-Michel I."

