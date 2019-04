Exclusief voor abonnees Asbest weghalen kan voortaan met doe-het-zelfpakket 02 april 2019

00u00 0

Het is voortaan mogelijk om met een speciaal doe-het-zelfpakket zelf op een veilige manier asbesthoudende golfplaten of dakleien te verwijderen. Het 'zelfbouwpakket' kost 30 euro en bevat onder meer een mondmasker, handschoenen, opbergzakken en een speciale overall. Daardoor wordt de tussenkomst van een dure, gespecialiseerde firma overbodig, zo meldt de bouwsite Livios.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen