Asbest in make-up Claire's 28 maart 2018

In make-up van de Amerikaanse keten Claire's - die ook filialen heeft in ons land - is asbest gevonden. Dat heeft onderzoek van de Nederlandse Inspectie voor de Leefomgeving uitgewezen. De kankerverwekkende stof zat in lage concentraties in een compact poeder en een set contourpoeder in acht kleuren. De verdachte producten zijn in Nederlandse Claire's-vestigingen verkocht, maar zijn inmiddels uit de schappen gehaald. Al in februari deed de inspectie onderzoek naar producten van Claire's, na meldingen vanuit de VS. Toen werd niets aangetroffen. Naar aanleiding van nieuwe signalen uit Amerika werd opnieuw onderzoek gedaan.