Asare: vrees voor breuk in gelaat 25 januari 2018

De blessures blijven zich opstapelen bij AA Gent. Op de Bosuil verloor Vanderhaeghe ook nog eens Asare, die bij de rust in de kleedkamer bleef. De aanvoerder van de Buffalo's was in de eerste helft hard in botsing gekomen met Sall en heeft zo goed als zeker een lichte hersenschudding. Gevreesd wordt ook voor een breuk aan de oogkas en/of het kaakbeen. De kans dat Asare klaar geraakt voor de topper tegen Club Brugge, lijkt zo goed als onbestaande. (RN)