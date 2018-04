Asare: "Naar Anderlecht-Club kijken? Op zondag? Dan zit ik in de kerk" 14 april 2018

Over de titel wil men bij AA Gent nog niet spreken, maar de Buffalo's gaan zaterdagavond op Sclessin op zoek naar de derde zege op rij in play-off 1. Waar dat AA Gent brengt, zal ook afhangen van het resultaat van Anderlecht-Club. "We mogen zeker dromen, maar als je op het veld van Standard alleen maar gaat dromen, ga je zeker niet winnen", aldus Vanderhaeghe. De Gentse coach liet na de zege tegen Club Brugge weten dat hij wel een keer zou nadenken over het resultaat van zondag in Anderlecht-Club. "Dat heb ik intussen gedaan, maar toch ga ik me daar niet over uitspreken", zegt Vanderhaeghe. "Veel belangrijker is dat we naar onszelf kijken en dat we op Standard het resultaat naar ons toe proberen te trekken. Pas daarna kan je naar iemand anders gaan kijken."

