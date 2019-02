Asare 2 jaar langer bij Gent 28 februari 2019

Nana Asare heeft een nieuwe overeenkomst voor twee seizoenen ondertekend bij AA Gent. De 32-jarige aanvoerder was einde contract in de Ghelamco Arena, maar onderhandelde al een tijd over een nieuwe overeenkomst. Asare kwam in 2013 naar AA Gent en maakte er alle grote momenten mee, van de titel over de CL tot en met de stunt tegen Tottenham. (RN)