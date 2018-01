AS Roma weert Nainggolan uit wedstrijdkern 00u00 0

"Voor wie fouten maakt, zijn er gevolgen." Een fikse geldboete van ongeveer 100.000 euro volstaat niet, oordeelt AS Roma-coach Eusebio Di Francesco. Hij weert Radja Nainggolan nu ook uit zijn selectie voor de komst van Atalanta, vanavond. Een extra (sportieve) straf na het filmpje dat de Rode Duivel op nieuwjaarsnacht postte - daarop was te zien hoe Nainggolan al drinkend, rokend en vloekend 2018 inzette. "Deze beslissing is in lijn met de gedragscode van de club. Ik sta er ook achter en de speler heeft ze trouwens aanvaard." AS Roma mist zo zijn sterkhouder, uitgerekend in een periode waarin het wat minder draait. Nainggolan is er daardoor in principe wel zeker bij in de topper tegen Inter van volgende week, want met al twee gele kaarten achter zijn naam, dreigde hij geschorst te zijn. Een schrale troost.

