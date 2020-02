Exclusief voor abonnees AS Roma verliest weer 08 februari 2020

Tweede competitienederlaag op rij voor AS Roma, tegenstander van AA Gent in de zestiende finales in de Europa League, gisteren in de Serie A. Tegen Bologna, zesde in de stand, liep de Romeinse club tegen een 2-3-nederlaag aan. Na zestien minuten al schoot Orsolini met zijn linker Bologna op 0-1, maar met een owngoal wiste Stefano Denswil in de 22ste minuut die voorsprong alweer uit. De ex-Club-speler maakte zijn misser vier minuten later goed: Musa Barrow knalde zijn assist binnen. Die scoorde net na de rust ook de 1-3. Mkhitaryan gaf AS Roma in de 72ste minuut weer hoop, maar de gelijkmaker bleef uit. Op 20 februari trekt AA Gent naar het Stadio Olimpico. (VH)