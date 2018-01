AS Roma: "Nainggolan start tegen Inter" 00u00 0

't Is goed geweest. Na een boete van een slordige 100.000 euro en een verbanning naar de tribune tegen Atalanta (1-2-nederlaag) omdat hij zichzelf op nieuwjaarsnacht al rokend, vloekend en drinkend filmde, heeft AS Roma Radja Nainggolan weer in de armen gesloten. Genoeg gestraft, vindt coach Di Francesco. "Radja was de eerste om zich te verontschuldigen. Tegen Atalanta zat hij naast onze bestuurders op de tribunes (tussen Totti en Monchi, red.) - zijn uitsluiting was van ethische aard. Hoe dan ook is hij al die tijd gewoon blijven trainen. Radja zal bijgevolg starten tegen Inter, want vanaf nu kijken we vooruit." AS Roma, dat na een zwakke 5 op 15 weggezakt is naar de vijfde plek in de Serie A, trekt op 21 januari naar San Siro. (NP)

