Exclusief voor abonnees AS Roma probeert Alderweireld te overtuigen 12 juli 2019

00u00 0

Een contract van drie of vier jaar. Een jaarloon dat op kan lopen tot 3,5 miljoen euro netto per jaar. AS Roma probeert Toby Alderweireld te overtuigen om naar AS Roma te komen. De speler over de streep trekken zal makkelijker gaan dan zijn club. Belangrijkste struikelblok blijft Tottenham. De Rode Duivel (30) heeft een opstapclausule van 27 miljoen euro in zijn contract staan, die geldig is tot 26 juli. Alleen vindt Roma dat bedrag aan de hoge kant voor een speler van 30 plus die nog maar een jaar vastligt. De Romeinen hopen een flinke schep van de prijs af te doen, maar op Spurs-voorzitter Levy hoeven ze wellicht niet te rekenen - de reputatie van een harde onderhandelaar. Alderweireld zelf houdt alle opties open. Bij Spurs gaan ze ervan uit dat hij binnen tien dagen mee op tournee gaat. Alderweireld verdient momenteel bij Spurs een slordige 3,1 miljoen euro per jaar zonder prestatiegerichte bonussen en portretrechten (560.000 euro per jaar). Anderhalf jaar geleden legde hij een contractverlenging naast zich neer. Roma bewandelt ook andere pistes dan Alderweireld. (KTH)

