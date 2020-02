Exclusief voor abonnees AS Roma loot Sevilla EUROPA LEAGUE 29 februari 2020

Geen Belgische ploegen in de trommel gisteren. In het Zwitserse Nyon werd geloot voor de achtste finales van de Europa League. Absolute blikvanger is het duel tussen Sevilla en AA Gent-killer AS Roma. Manchester United - donderdag nog te sterk voor Club Brugge - neemt het op tegen het Oostenrijkse LASK Linz. In de zomer werden zij nog uit de Champions League gehouden door blauw-zwart. Romelu Lukaku en Inter lootten Getafe, Wolfsburg en Koen Casteels ontmoeten Shakhtar Donetsk, Leander Dendoncker en Wolverhampton kijken Olympiakos in de ogen. (FDZ)

