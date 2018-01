AS Roma laat Nainggolan niet gaan 23 januari 2018

Eusebio Di Francesco blokkeert een transfer van Radja Nainggolan. Nochtans toonde het Chinese Guangzhou Evergrande meer dan zomaar interesse. "Hij vertrekt niet", is de trainer van AS Roma duidelijk. "Iedereen weet waarom hij niet speelde tegen Atalanta een paar weken geleden. Maar ik ben blij met zijn prestaties en ik denk dat hij nog beter kan. Radja is een topspeler." Nainggolan kwam in de problemen omdat hij op oudejaarsnacht een filmpje online plaatste waarin hij rookte, dronk en vloekte. Hij kreeg daarvoor een geldboete en werd tegen Atalanta dus aan de kant gelaten. Afgelopen weekend stond hij opnieuw in de basis tegen Inter.

