Exclusief voor abonnees AS Roma-coach: "Gaan ons niet ingraven" 27 februari 2020

Maakt AS Roma zich eigenlijk zorgen voor de partij vanavond? Niet echt. Op de persconferentie gaf coach Paulo Fonseca blijk van respect voor Gent, maar met een verlies houdt hij niet echt rekening. "Neen, we hebben niet méér twijfels dan voor de heenmatch. We wisten al dat AA Gent een sterk team heeft, met goeie spelers. Ik voel dat mijn jongens ambitieus zijn en zo gaan we ook spelen. We gaan ons niet ingraven, want we weten dat AA Gent hier nog niet verloor én steevast scoort. We gaan voor dat doelpuntje." (SDG)