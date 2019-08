Exclusief voor abonnees AS Monaco 29 augustus 2019

AS Monaco heeft onze landgenoot Franco Antonucci voor de rest van het seizoen uitgeleend aan de Nederlandse tweedeklasser FC Volendam. De 20-jarige Henegouwer, die in januari 2017 neerstreek in het Prinsdom, heeft bij Monaco nog een overeenkomst tot medio 2022.