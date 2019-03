Aruba bant wegwerpplastic 06 maart 2019

Op het Caribisch eiland Aruba is alledaags wegwerpplastic sinds 1 januari 2019 verboden. Het gaat om plastic voor alledaags gebruik zoals bekers, bestek, roerstaafjes, piepschuimdozen en wegwerpkoelers. Het materiaal vervuilt de stranden, zorgt voor afval in zee en verstikt koraalriffen. Om diezelfde reden is ook het gebruik van zonnecrèmes met ocybenzone verboden, een chemische UV-filter waardoor koraalriffen zichzelf niet kunnen beschermen en vernieuwen. Het verbod zit voor dit eerste jaar nog in een proeffase, zodat ondernemers de tijd hebben om alternatieven te zoeken. Vanaf 2020 worden overtredingen ook beboet.

