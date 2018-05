Aru "Tijd is rijp voor Girowinst" 03 mei 2018

Fabio Aru, winnaar van de Vuelta in 2015, tracht in 2018 de Giro te winnen. Beter dan in 2014 (3de) en in 2015 (2de). De Italiaan staat op een kruispunt in zijn carrière, zegt hij. "De tijd is nu rijp." Aru houdt rekening met de hitte in Israël. "Ook de wind kan zaterdag en zondag een rol spelen. Je kunt wel vijftien favorieten noemen. Pinot, Pozzovivo en Lopez waren sterk in de Tour of the Alps. Froome doet altijd mee. Ik denk niet dat de beslissing in één etappe valt, niet op de Zoncolan of zo. Alle etappes zullen bepalend zijn." (MG)

