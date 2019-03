Aru out tot eind juli 25 maart 2019

Fabio Aru (UAE Team Emirates) zal dit jaar niet deelnemen aan de Giro. De 28-jarige Italiaan sukkelt met een vernauwing van de heupslagader en moet onder het mes. Aru is zeker tot eind juli out, zo laat zijn ploeg weten. "Een van de komende dagen zal Fabio worden geopereerd. Nadien moet hij een maand rusten. Pas over drie à vier maanden kan er sprake zijn van een terugkeer in competitie", aldus teamarts Jeroen Swart. "Ik hoop dat dit het laatste hoofdstuk is van een heel moeilijke periode", reageert Aru, die vier jaar geleden nog de Vuelta won. Ook in de Giro (derde in 2014, tweede en beste jongere in 2015) en de Tour (5de in 2017) verdiende hij al zijn strepen. Zijn laatste zege dateert van 5 juli 2017, de vijfde etappe van de Ronde van Frankrijk met aankomst op La Planche des Belles Filles. (JDK)

