Aru en Hermans bestraft door videoref 23 mei 2018

Zes renners werden na afloop van de tijdrit bestraft met een tijdstraf. Diego Ulissi en Valerio Conti kregen maar liefst twee minuten aan de broek. Maar ook Fabio Aru - die wel een zeer straffe tijdrit reed - moest 20 seconden inleveren, Mads Pedersen, Remi Cavagna en Ben Hermans een halve minuut. "We hebben de inbreuken vastgesteld na het herbekijken van helikopter- en tv-beelden", aldus de juryvoorzitter. "Sinds het invoeren van de videoreferee gaat dat een stuk gemakkelijker." Afhankelijk van de aard van de inbreuk: stayeren achter hetzij een volgwagen, hetzij een ploegmaat of concurrent, werden de renners in kwestie bestraft. Aru tuimelde van plaats zes naar plaats acht in de uitslag. (DNR)