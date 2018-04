Aru bereidt Giro voor in Ronde van de Alpen 10 april 2018

Fabio Aru (UAE Emirates), hersteld van zijn beenblessure die hem deed opgeven in de Ronde van Catalonië en momenteel op hoogtestage op Tenerife (Pico del Teide), legt in de Tour of the Alps (16-20 april) de laatste hand aan zijn voorbereiding op de Ronde van Italië (5-27 mei). De vijfde en laatste etappe van de rittenkoers in de Alpen loopt over het WK-circuit in Innsbruck. (JDK)