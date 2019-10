Exclusief voor abonnees Artsenquota 07 oktober 2019

00u00 0

Het dossier van de artsenquota is een perfect voorbeeld waarom dit land niet werkbaar is: de spelregelsworden door de Franstaligen niet nageleefd. Een generatie Vlamingen zag hun droom om arts of tandarts te worden in rook opgaan. Nu wil men ook aan Vlaamse kant de quota laten varen. Aangezien de federale RIZIV-quota onverminderd blijven bestaan, worden de overtallige jonge, Vlaamse artsen straks na hun opleiding voor hun erkenning afhankelijk van uitzonderingsmaatregelen van de toekomstige minister van Volksgezondheid, die ook een Franstalige kan zijn. Terecht zijn de studenten beducht voor een toestand van rechtsonzekerheid.

Walter Van Rompaey, Duffel

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis