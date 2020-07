Exclusief voor abonnees Artsen verwachten toestroom bezorgde vakantiegangers 10 juli 2020

00u00 0

Huisartsen zullen vanaf augustus overstelpt worden door teruggekeerde vakantiegangers, zo verwacht Jos Vanhoof, huisarts in Lommel en bestuurslid van artsensyndicaat BVAS. "Mensen zullen zich zorgen maken over hun gezondheid en zich willen laten testen. En ik betwijfel of we daarvoor de capaciteit hebben", stelt Vanhoof. Hij pleit in eerste instantie voor duidelijke richtlijnen van de overheid. "Men moet beleid durven te maken. Het heeft geen zin om altijd een beroep te doen op het 'gezond verstand'." Vanhoof stelt ook dat mensen die besmet zijn geraakt en in quarantaine zitten, moeten beseffen dat de "risico's voor hen zijn, niet voor de ziekteverzekering". "Dat moet duidelijk gemaakt worden."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen