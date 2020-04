Artsen trekken aan alarmbel: “Niet-dringende zorgen nú heropstarten, anders dreigen drama's” JBG

23 april 2020

05u00 5 De Krant De maatregel die ziekenhuizen en artsen verbiedt om niet-dringende ingrepen uit te voeren, moet morgen worden versoepeld of ingetrokken. Dat zeggen de voorzitters van de artsensyndicaten en de hoofdarts van het UZ Gent. "Er spelen zich drama's af en dat zal alleen maar erger worden als we nog langer wachten met een heropstart van de 'gewone' zorg.”

Volgens de artsen had de Nationale Veiligheidsraad vorige week de maatregel al moeten versoepelen. "We zien te veel mensen die hun 'gewone' zorg uitstellen. In Brussel is een meisje van 12 gestorven omdat haar ouders te lang gewacht hebben met de opname. Ze waren bang besmet te geraken. Bij anderen moeten we benen amputeren omdat ze te lang wachtten."

De artsen zijn ook erg boos op de overheid omdat die uitgerekend deze week is begonnen met een grootschalige speurtocht naar artsen die zich niet strikt aan de maatregelen houden. "Pure intimidatie. Je riskeert artsen af te schrikken om patiënten te helpen. Dat kan niet de bedoeling zijn." (JBG)

