Exclusief voor abonnees Artsen houden slachtoffer burenruzie in coma 25 mei 2019

De zeventiger die woensdag door zijn buurman werd aangevallen na een lang aanslepende burenruzie, ligt nog in coma in het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout. Artsen probeerden gisteren te bepalen hoe zwaar François Lathouders (74) eraan toe is. "De interne bloedingen zijn gestopt", zegt zijn schoonbroer Carlo. "Maar we weten niet hoe dit zal aflopen." De zussen zijn "erg aangedaan", klinkt het. "We hadden nooit gedacht dat zoiets zou gebeuren."