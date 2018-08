Artsen eisen elektronisch platform dat wél werkt 11 augustus 2018

00u00 0

Artsen en apothekers zijn niet te spreken over het zogenoemde e-health-platform, waarmee zij onder meer toegang hebben tot elektronische voorschriften. Er is nood aan een stabiel en performant platform en aan meer transparantie indien er storingen zijn. Dat schrijven de artsenverenigingen ASGB en Domus Medica in een open brief naar minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld), na verschillende problemen met e-Health deze week. Het overheidsplatform was donderdag lange tijd onbeschikbaar door een panne en volgens de artsen en apothekers waren er ook op andere dagen deze week problemen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN