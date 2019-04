Exclusief voor abonnees Artsen bereid tot euthanasie bij baby's 18 april 2019

00u00 0

Meer dan 6 op de 10 artsen en verpleegkundigen zijn voorstander van euthanasie bij pasgeboren baby's met een ernstige ziekte. Dat blijkt uit een bevraging van de UGent en VUB op afdelingen waar baby's verzorgd worden. In ons land is euthanasie bij pasgeborenen wettelijk niet toegestaan. "Het onderwerp is taboe", zegt onderzoeker Laure Dombrecht. "Omdat het na de geboorte wettelijk niet meer mag, ervaren sommige neonatologen druk om al vóór de geboorte in te grijpen." Opvallend: verpleegkundigen (73,6%) staan meer dan artsen (59,6%) open voor het toedienen van medicatie met het doel het leven van de baby te beëindigen. Dombrecht vermoedt dat artsen zich terughoudender opstellen, omdat zij de eindverantwoordelijkheid dragen.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen